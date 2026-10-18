DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.039 +0,9%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Rheinland-pfälzische Ministerpräsident rechnet nicht mit höherer Sektsteuer

MAINZ (dpa-AFX) - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident und CDU-Chef Gordon Schnieder geht davon aus, dass die diskutierte Steuererhöhung auf Schaumwein nicht kommt. "Dafür setze ich mich auch weiter ausdrücklich ein", sagte Schnieder im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Sie war auch nie vereinbart und die Branche leidet auch ungemein."

Werbung

Die Steuer sei 1902 von Kaiser Wilhelm II. zur Finanzierung der Kriegsmarine eingeführt worden und werde dafür jedenfalls nicht mehr gebraucht, sagte Schnieder.

"Der Ertrag wäre gering, der Schaden umso größer", sagte die für Weinbau zuständige Ministerin Christine Schneider (CDU). Sie befürchte einen weiteren Dämpfer für die kriselnde Weinwirtschaft.

Die erwarteten möglichen Zusatzeinnahmen in einem zweistelligen Millionenbereich seien Peanuts in einem Haushalt von mehr als 550 Milliarden Euro Einnahmen. Die Steuer würde zudem die Absatzkrise weiter verschärfen.

Werbung

Bei einer Flasche Sekt (0,75 Liter) würde die Steuer um 20 Prozent von 1,02 Euro auf rund 1,22 Euro steigen, rechnet der Bundesverband Wein, Sekt Spirituosen vor, der die Erhöhung ebenfalls ablehnt./irs/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.