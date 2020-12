Rheinland-Pfalz will Corona-Regeln über Feiertage weniger stark lockern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Auch Rheinland-Pfalz will über die Feiertage die Corona-Beschränkungen weniger stark lockern, als noch kürzlich von Bund und Ländern vereinbart. Ministerpräsidentin Manu Dreyer sagte am Dienstag, dass der Teil-Lockdown nicht wie erhofft zu einem Rückgang der Corona-Infektionszahlen geführt habe.

Daher sei für ihr Kabinett klar, "dass die in Aussicht gestellten Lockerungen an Weihnachten und Silvester in der Form nicht durchgeführt werden können", so die SPD-Politikerin. Dafür gebe es keinen Spielraum.

"Wir werden keinesfalls Ausnahmeregelungen machen über die Dauer, die jetzt vorgesehen war. Wir werden allenfalls eine Ausnahmeregelung machen für Weihnachten, und zwar vom 23. bis zum 27. Dezember", so Dreyer. "Dort können wir uns auch vorstellen, dass zehn Personen sich treffen, allerdings maximal aus drei Haushalten." Eine genaue Verordnung soll nächste Woche erstellt werden.

Bund und Länder hatten sich vor knapp zwei Wochen darauf verständigt, dass sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Allerdings waren für die Feiertage Lockerungen vereinbart worden: Vom 23. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 sollten Treffen von bis zu zehn Erwachsenen verschiedener Haushalte erlaubt sein. Kinder bis 14 Jahren sind von den Vorgaben ausgenommen.

Inzwischen haben aber mehrere Bundesländer die Ausnahmen für die Feiertage bei den Kontaktbeschränkungen ganz oder teilweise kassiert, wie etwa Berlin, Bayern und Thüringen. Das stark von Corona betroffene Bundesland Sachsen geht am Montag sogar in einen vierwöchigen harten Lockdown.

