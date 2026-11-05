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Experten-Einschätzung

Rheinmetall-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Rheinmetall-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Colin Moody unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
831.70 EUR -113.80 EUR -12.04 %
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die Quartalskennziffern des Rüstungskonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies werde jedoch von einem erneut eingetrübten Ausblick auf 2026 klar überschattet.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:57 Uhr um 16,3 Prozent auf 839,70 EUR nach. Also weist das Papier noch Spielraum von 90,54 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 558.589 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 45,7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 05.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:11 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:11 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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