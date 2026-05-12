Rheinmetall-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot
Rheinmetall gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.
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Bei Rheinmetall kam es am 12.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 12.05.2026 statt. Rheinmetall-Vorstand Gansauge, René vergrößerte am 12.05.2026 die eigene Aktienposition. Gansauge, René erwarb 210 Aktien für je 1.172,52 EUR. Das Papier von Rheinmetall gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 2,90 Prozent auf 1.162,80 EUR abwärts.
Die Rheinmetall-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor Prozent auf EUR. Aktuell verbucht Rheinmetall einen Börsenwert von 55,18 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 46.541.996 Aktien beziffert.
Vor der aktuellen Meldung kam es bei Rheinmetall zuletzt am 08.05.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. in enger Beziehung, Roosen-Grillo, Dr. Jutta bei Rheinmetall, vergrößerte sein Investment um 50 Aktien für jeweils 1.253,14 EUR.
Redaktion finanzen.net
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