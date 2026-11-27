Aktienbewertung

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach den erwartungsgemäß gesenkten 2030er-Zielen des Rüstungskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100 Euro belassen. Nach einem herausfordernden Jahr 2026 in puncto Umsatz und Auftragseingang habe Rheinmetall seine Ziele für 2030 angepasst, die weitgehend dem Marktkonsens entsprächen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie begrüße die nach wie vor ehrgeizigen, aber deutlich besser erreichbaren Ziele. Der Nachweis der Umsetzungsfähigkeit und insbesondere der Abschluss des Arminius-Vertrags dürften künftig die wichtigsten Kurstreiber für die Aktie sein.

Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:12 Uhr 3,2 Prozent auf 790,10 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 39,22 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 178.149 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 48,9 Prozent. Voraussichtlich am 11.03.2027 wird Rheinmetall Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.