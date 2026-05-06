Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Rheinmetall-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach weiteren Zahlendetails vom ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2220 Euro belassen. Neue Erkenntnisse habe es hinsichtlich des Geschäftsmixes und der Auftragsverteilung im Jahresverlauf gegeben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:36 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 1.400,80 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 58,48 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.419 Rheinmetall-Aktien. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 10,3 Prozent nach. Rheinmetall dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 07.05.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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