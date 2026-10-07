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Papier unter der Lupe

Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Rheinmetall-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
946.00 EUR -7.40 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall auf "Buy" belassen. Die nun angelaufene Satellitenproduktion des Rüstungskonzerns am Standort Neuss habe sich zwar gegenüber der Planung etwas verzögert, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umstellung eines Teils der dortigen Kapazitäten auf die Satellitenproduktion gehe jedoch relativ zügig vonstatten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:18 Uhr um 0,9 Prozent auf 944,40 EUR ab. Zuletzt wechselten 90.428 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 38,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 02:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 02:57 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
14:31 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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