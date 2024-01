Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Mittag nach

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 287,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 287,00 EUR abwärts. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 286,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 287,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.422 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 2,82 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 186,05 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 54,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 337,14 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Am 13.03.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,67 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Freitagmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt am Freitagmittag zu