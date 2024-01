Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagvormittag tiefer

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 287,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 287,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 286,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 287,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.422 Rheinmetall-Aktien.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 295,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2022 bei 186,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 54,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 337,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

