Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittwochmittag

Um 12:22 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 216,10 EUR zu. Bei 218,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 215,90 EUR. Bisher wurden heute 156.820 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,85 Prozent. Am 04.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 90,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 139,26 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 246,75 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.415,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,64 EUR je Rheinmetall-Aktie.

