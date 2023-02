Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittwochnachmittag zu

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 218,90 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 220,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 215,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 251.191 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 232,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 90,32 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 142,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 246,75 EUR an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent auf 1.415,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

