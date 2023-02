Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Vormittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:22 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 217,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 215,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.336 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 232,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 6,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.02.2022 bei 90,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 140,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 246,75 EUR an.

Am 10.11.2022 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

