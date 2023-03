Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 04:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 243,20 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 244,40 EUR. Mit einem Wert von 241,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 70.821 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2023 bei 257,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 5,59 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 80,55 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 254,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.11.2022. Das EPS belief sich auf 1,65 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.415,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.258,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Nach Commerzbank auch Rheinmetall im DAX erwartet - Wechsel auch in MDAX, SDAX und TecDAX

Rheinmetall-Aktie tiefer: Rheinmetall liefert automatisierte Aufklärungssysteme in die Ukraine

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Rüstungsbranche wartet auf Aufträge aus 100-Milliarden-Paket

