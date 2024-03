Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Freitagvormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 429,10 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 429,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 429,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 427,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.277 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 429,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 47,22 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 4,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 389,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.758,00 EUR gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,13 EUR je Aktie belaufen.

