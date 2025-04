Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 1.357,50 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 1.357,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.362,00 EUR. Mit einem Wert von 1.325,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 93.175 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.483,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 9,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 210,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,66 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.281,78 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 12.03.2025 vor. Das EPS lag bei 10,87 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 7,44 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,48 Mrd. EUR – ein Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 30.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

