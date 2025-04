Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 1.321,00 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 1.321,00 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.327,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.325,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.240 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.483,00 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 201,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,66 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.281,78 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 12.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,44 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Rheinmetall die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

