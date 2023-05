Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagvormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 265,40 EUR

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 265,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 259,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 270,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 337.868 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 5,62 Prozent niedriger. Am 17.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 89,04 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 275,86 EUR angegeben.

Am 16.03.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 6,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2.321,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 84,50 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

