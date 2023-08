Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 260,80 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 260,80 EUR zu. Bei 261,80 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 257,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.156 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. 7,86 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 85,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 285,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

