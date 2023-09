Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 251,30 EUR zeigte sich die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 251,30 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 252,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 250,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 251,50 EUR. Bisher wurden heute 20.782 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 10,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2022 auf bis zu 140,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 44,11 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 285,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 10.08.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.498,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,97 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

