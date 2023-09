Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 249,70 EUR.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 249,70 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,40 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 251,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.266 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 11,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 77,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 285,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.498,00 EUR – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,97 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

BAE Systems-Aktie gewinnt: BAE Systems unterzeichnet Vertrag mit der Ukraine

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Rheinmetall eingefahren

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick