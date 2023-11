Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag behauptet

Rheinmetall im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 270,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 270,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 271,30 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 269,70 EUR. Bei 270,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.007 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 3,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 153,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 297,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.498,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,07 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

