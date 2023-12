Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Vormittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 280,10 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 280,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 277,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.703 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 173,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 330,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,85 EUR je Rheinmetall-Aktie.

