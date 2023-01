Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:22 Uhr 2,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 191,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.146 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 16,24 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.01.2022 bei 83,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 128,35 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 231,13 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent auf 1.415,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

