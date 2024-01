Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 298,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 298,50 EUR. Bei 299,60 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 289,70 EUR. Zuletzt wechselten 329.598 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,60 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 186,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 37,52 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 337,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,24 Prozent gesteigert.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,67 EUR je Aktie.

