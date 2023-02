Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 224,70 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 225,40 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,10 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 188.491 Stück gehandelt.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 90,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 148,78 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 1,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.415,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

