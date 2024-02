Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Freitagmittag

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 327,70 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 327,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 326,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 329,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.453 Rheinmetall-Aktien.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 337,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 3,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 219,80 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 32,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 342,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,69 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag fester