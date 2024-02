Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 330,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 330,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 331,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 329,60 EUR. Bisher wurden heute 104.188 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 337,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2023 Kursverluste bis auf 219,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,47 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 342,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 09.11.2023. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

