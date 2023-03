Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Im XETRA-Handel kam die Rheinmetall-Aktie um 04:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 246,20 EUR. Bei 246,80 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 243,80 EUR. Bei 246,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 59.558 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2023 markierte das Papier bei 257,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 4,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2022 bei 134,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 254,25 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 10,84 EUR im Jahr 2022 aus.

