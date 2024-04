Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 523,60 EUR nach oben.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 523,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 535,60 EUR. Bei 523,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 364.365 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 535,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 2,29 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,74 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,13 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 502,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 14.03.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,70 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.321,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.557,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

