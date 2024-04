Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Dienstagvormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 527,40 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 527,40 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 523,60 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 30.546 Aktien.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 527,40 EUR. 0,00 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 132,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 4,30 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 502,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2.557,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.321,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

So schätzen Analysten die Rheinmetall-Aktie ein

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus