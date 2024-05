Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 512,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 512,60 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 511,00 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 516,40 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.724 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 10,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,80 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 542,71 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. In Sachen EPS wurden 7,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 6,61 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,32 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,63 EUR im Jahr 2024 aus.

