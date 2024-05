Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter

Rheinmetall im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 507,00 EUR abwärts.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 507,00 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 505,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 516,40 EUR. Zuletzt wechselten 151.293 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 571,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,78 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,33 Prozent.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,80 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 542,71 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,63 EUR je Rheinmetall-Aktie.

