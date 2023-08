Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Rheinmetall

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 261,20 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 261,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 258,50 EUR. Bei 260,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.216 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 140,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 85,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 285,33 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 04.05.2023. In Sachen EPS wurden 1,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.266,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,19 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

