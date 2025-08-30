Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich Rheinmetall

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 1.747,50 EUR.

Mit einem Kurs von 1.747,50 EUR zeigte sich die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.775,00 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.721,50 EUR. Mit einem Wert von 1.768,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 184.525 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 11,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,46 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.879,43 EUR.

Am 07.08.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,60 EUR im Jahr 2025 aus.

