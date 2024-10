Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 523,20 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 523,20 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 526,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 514,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 109.306 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 9,29 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 130,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,69 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 609,63 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,23 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie.

