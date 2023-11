Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 270,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 270,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 270,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.682 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 153,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,50 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 297,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,39 Prozent auf 1.498,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen