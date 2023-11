Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 277,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 277,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 277,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.678 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (153,05 EUR). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 80,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 297,14 EUR.

Am 10.08.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.498,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.408,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

