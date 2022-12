Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,6 Prozent auf 194,40 EUR. Bei 197,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 191,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 48.591 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,70 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 149,55 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 204,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.415,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,48 Prozent gesteigert.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,53 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

