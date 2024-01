Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 297,80 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 297,80 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 295,60 EUR ein. Bei 299,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 100.201 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 300,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 194,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 34,79 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 337,14 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,67 EUR je Aktie belaufen.

