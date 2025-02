Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Mittag zu

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 765,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,3 Prozent auf 765,00 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 772,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 750,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 188.153 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 772,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,92 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 324,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 751,38 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,38 EUR im Jahr 2024 aus.

