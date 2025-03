Rheinmetall Aktie News: Bullen treiben Rheinmetall am Mittag an

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 9,7 Prozent.

Um 11:49 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 9,7 Prozent auf 1.104,50 EUR nach oben. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.199,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1.150,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 681.903 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 1.199,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,56 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2024 (402,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,54 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 884,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,26 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

