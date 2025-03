Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall haussiert am Montagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 14,3 Prozent auf 1.150,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 14,3 Prozent auf 1.150,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.199,00 EUR an. Bei 1.150,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 948.240 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.199,00 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 4,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 402,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 186,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,54 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 884,25 EUR angegeben.

Rheinmetall gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,26 EUR im Jahr 2024 aus.

