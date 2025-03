Rheinmetall Aktie News: Hausse bei Rheinmetall am Montagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 17,0 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 17,0 Prozent auf 1.178,00 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.178,50 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.150,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108.806 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 1.178,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,04 Prozent hinzugewinnen. Am 11.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 402,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 65,87 Prozent Luft nach unten.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,54 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 884,25 EUR an.

Am 07.11.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie verdient. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,26 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

