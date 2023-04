Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Aufwind

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 274,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 275,50 EUR. Bei 275,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 14.170 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2023 auf bis zu 277,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,76 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,45 EUR am 17.09.2022. Mit Abgaben von 95,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 267,75 EUR.

Am 16.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.321,00 EUR – ein Plus von 84,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.258,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Rheinmetall am 04.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 03.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 14,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

