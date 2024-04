Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 530,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 533,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 532,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.020 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 535,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 1,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,28 Prozent.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,13 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 502,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 8,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,70 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.557,00 EUR – ein Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.321,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

