Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 1.355,00 EUR nach oben.

Das Papier von Rheinmetall legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 1.355,00 EUR. Bei 1.358,50 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1.271,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 340.956 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.483,00 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 8,63 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 67,71 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,20 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.281,78 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 12.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,87 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,56 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

