Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 213,00 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 214,50 EUR. Bei 212,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.595 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,33 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2021 Kursverluste bis auf 76,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 179,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 170,11 EUR.

Am 17.03.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,61 EUR, nach 3,83 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.817,50 EUR – eine Minderung von 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.895,50 EUR eingefahren.

Am 06.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 04.05.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images