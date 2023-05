Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 268,60 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 267,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 268,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 266,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.592 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 140,45 EUR fiel das Papier am 17.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 90,46 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,86 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall gewährte am 16.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.321,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.258,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Rheinmetall am 04.05.2023 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 14,34 EUR im Jahr 2023 aus.

