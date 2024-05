Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag im Aufwind

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 527,00 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 527,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 530,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 513,80 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 240.697 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 57,02 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,80 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 559,88 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,44 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,32 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Rheinmetall die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,63 EUR im Jahr 2024 aus.

