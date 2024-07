Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 496,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 496,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 496,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 490,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 37.794 Stück.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,17 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 119,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,82 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 14.05.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,40 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel im Minus

Anders als bei Rheinmetall: Bei Heckler & Koch geht der Abwärtstrend beim Gewinn weiter